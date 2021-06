Josef Abrhám ml. poprvé promluvil: Detaily veřejného rozloučení s Libuší Šafránkovou

Libuše Šafránková s manželem Josefem Abrhámem Michaela Feuereislová

Fanouškům mimo jiné poděkoval za projevenou soustrast.

„Od náhlého odchodu maminky Libuše Šafránkové celé naší rodině přichází nespočet soustrastných zpráv a dopisů. Žel není v našich silách poděkovat každému zvlášť. Proto bych chtěl všem, kteří si na maminku vzpomněli, co nejupřímněji touto cestou poděkovat. Naše rodina prožívá toto nelehké období velmi bolestně a všechna vaše slova účasti jsou pro nás silnou podporou,“ uvedl Josef Abrhám ml.

„Maminka si nepotrpěla na velkou pozornost a cenila si soukromí. Vím ale, že by určitě stála o to, aby ti, kteří ji měli rádi, měli možnost se s ní rozloučit na místě, kam ráda přes třicet let chodila. Proto jsme se rozhodli uspořádat veřejné rozloučení v našem kostele u sv. Anežky na Spořilově, v pátek 25. června 2021 v dopoledních hodinách,“ informoval.

Samotný pohřeb proběhne ve stejný den odpoledne v kruhu rodiny a blízkých přátel. Na prostranství nad kostelem bude mít veřejnost možnost rozloučení sledovat na velkoplošných obrazovkách. Zádušní mše a uložení na hřbitově pak proběhne o týden později 2. 7. 2021 v hereččině rodných Šlapanicích u Brna.

Už minulý týden rodina navázala kontakt s ministerstvem kultury, které je v organizaci rozloučení nápomocno. Pohřeb se státními poctami si hereččini blízcí nepřáli.

Libuše Šafránková zemřela ve věku 68 let ve středu 9. června, jen dva dny po svých narozeninách. Okolnosti jejího náhlého odchodu nejsou známy.

Přátelé na ni vzpomínají s láskou a úctou. ■