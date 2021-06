Dcera o ni má strach. Ivana Jirešová denně chodí po bytě a divně syčí

Ivana Jirešová Super.cz

"Je to velký oříšek. Budu to cítit každé přestavení. Musím být vždycky připravená. V jiných představeních si v létě před představením můžu třeba dát střik a povalovat se na sluníčku, tady se budu muset hlídat, budu ve stínu, soustředěná," řekla Super.cz Jirešová.

Chodila na hodiny k Míše Noskové, nyní ji učí muzikálová zpěvačka Renata Podlipská, která se před mnoha lety například alternovala s Bárou Basikovou (58) v legendárním muzikálu Jesus Christ Superstar.

"Míša mi moc pomohla, ale má toho hodně, tak jsem poprosila Renatu. Bydlí kousek ode mě, vyučuje zpěv, naučila mě novou techniku, co se týče dýchání. Nevím, co dřív. Mám se nadechovat do šířky a do zad. Doufám, že neomdlím, až se pořádně nadechnu," směje se. "Doma mám speciální cvičení, syčím, mám to vydržet minutu. Sofča si myslí, že jsem se zbláznila, je to legrace," řekla Super.cz.

"Renata mi dodává sílu na jevišti, je mojí velkou oporou, je moc hodná, že mi pomáhá," uzavřela Jirešová. ■