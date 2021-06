Tyhle sexy pohyby v kleci nepředváděla: Česká zápasnice vyměnila mlácení za „natřásání zadkem“ a probouzí v sobě ženskost

Sandra Mašková Super.cz

V prostředí bojových sportů se Sandra „Medojed“ Mašková (33) pohybuje od svých 19 let. Začínala s kickboxem, později přešla na MMA a za sebou má přes 100 zápasů. Patří mezi naše nejznámější bojovnice a může se pyšnit mnoha úspěchy, včetně titulu ze Světových her v kickboxu. Přestože se v MMA probojovala až do samotného finále Oktagon Výzvy, rozhodla se z důležitého souboje odstoupit a dát si profesní pauzu.

„Pochopila jsem, že bojové sporty měly určitou funkci v mém životě, ale že už je nepotřebuju. Začala jsem pracovat na své ženskosti a nejde mi to k tomu dohromady. Jsem v tom bojovém prostředí ráda, pořád jsem trenér kickboxu, ale už nechci být aktivní zápasník. Chci si víc vážit svého těla a už nechci podstupovat tu bolest,“ svěřila v rozhovoru pro Super.cz

Sandra o sobě tvrdí, že je provokatérka, s čímž nelze nesouhlasit. Ráda provokuje nejen v ringu, ale třeba i na sociálních sítích, kde se občas ráda pochlubí odvážnými snímky. Dokonce si založila profil na internetové platformě s předplaceným obsahem, kde mohou fanoušci vidět to nejžhavější, co tahle energická sportovkyně nafotila.

„Čas od času jsem nasdílela nějakou odhalenou fotku, kde nebylo nic vidět a bavilo mě, jak na to lidé reagují. Buď velmi bouřlivě a odmítavě, nebo naopak, že je to super. A mě bavilo zkoumat ty reakce, takže jsem se dala cestou téhle nahoty. Baví mě to pozorovat,“ řekla nám s úsměvem.

Díky proměně, kterou si prošla v profesním i osobním životě, došlo i ke změnám ve výběru partnerů. „Když jsem byla v bojovém sportu, tak jsem vedle sebe chtěla mít ještě tvrdšího muže, než jsem já, abych si připadala žensky. Měla jsem vedle sebe policajty, zápasníky, vojáky. Jak jsem ale prošla celkovou proměnou, tak jsem si naopak našla muže, který má to srdíčko pořádně otevřený a je to muzikant,“ říká s úsměvem.

Ženskost v sobě Sandra podporuje například tancem a na jedné z tanečních lekcí jsme ji s kamerou také zastihli. „Oslovila jsem Anetu Antošovou, že chci tancovat. U nás je známá jako královna twerku, a tak se mě ptala, jakým směrem chci v tanci jít. Říkala jsem, že je mi to jedno, chci se hýbat, chci, aby mě to bavilo,“ vysvětluje. „Neoznačila bych se za twerkařku, ale řekněme, že to natřásání zadkem mi docela jde,“ dodává se smíchem. ■