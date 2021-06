Rozjela to v síťovaných punčoškách. Podívejte se na nový klip vítězky SuperStar

Sabina Křováková - Hrdina

„Písničku jsem napsala, protože po náročném období, které jsme teď měli, se mi na tohle téma skládalo tak nějak samo. Původně byla trochu depresivní, když jsem ji pak hrála na zkoušku pro své kamarády, trochu se vyděsili,“ řekla Super.cz Křováková.

Následně na původní verzi skladby ještě trochu sáhla a vznikla ta aktuální. „Myslím, že v tomhle náročnějším období jsou povzbudivé věty lepší než depresivní. Každý asi někdy potřebuje slyšet, že to dá, že to zvládne. Tak jsem si to taky musela říkat,“ dodává.

Sabina pro sebe v posledních měsících hledala nový hudební styl. Chtěla se posunout a začít dělat písničky nově, s novým zvukem. Oslovila producenty z Production Lovers, kteří přesně pochopili, kam by chtěla směřovat.

„Písnička začíná slovy ’v noci se budíš, hlava tvá nevypla, měsíc posílá úlomky ze světla...’ Věděla jsem, že ji chci takhle začít, protože to jsem přesně já. Napadlo mě to ve chvíli, kdy jsem nemohla usnout a přes žaluzie prosvítalo měsíční světlo,“ popisuje zpěvačka.

Videoklip se natáčel v novobarokním tanečním sále. „Vždycky jsem si přála točit v takovém prostředí, tak jsem si to konečně splnila. Přesně tak si totiž představuju své bydlení,“ smála se Sabina.

Ta přidala i jednu historku z natáčení. „Při natáčení se nám stala docela napínavá příhoda. Pro lepší efekt jsme používali kouřostroj, aby byla kapela zahalena do bílého oparu. Po chvíli se spustil alarm a my byli vyděšení. Byl to opravdu hrozný zvuk a všichni jsme po sobě zaskočeně koukali. Za chvíli do salónku vběhli zaměstnanci s hasicím přístrojem. Brzy ale pochopili, že kouř není ze vzniklého požáru, ale z přístroje, který ho vyrábí jen pro efekt. Nakonec tedy vše dobře dopadlo a natáčení přerušeno nebylo. A ani nás nevyhodili,“ uzavřela zpěvačka. ■