Zůstane navždy na ocet? Ani po dvou dětech partner krásnou Kristýnu Leichtovou nepožádal o ruku!

Kristýna Leichtová Super.cz

"Tahle otázka není na mě, ale na něj, proč mě nepožádal. Holky se jmenují po něm a já jsem jediná jakoby vyvrhel," řekla Super.cz. Byli jsme zvědaví, pokud by tedy ke svatbě jednou došlo, zda by si svoje rodné příjmení nechala jako umělecké. "Čím delší je tahle prodleva, kdy se vůbec nic neděje, tím míň o tom přemýšlím. Takže netuším, možná se to nikdy nestane," krčila rameny Kristýna.

Když už jsme byli u jmen, probrali jsme i to, jak vybírala jména dcerám. "U prvního dítěte jsou rodiče hrozně nadšení a dlouze přemýšlejí, aby to mělo nějakou spojitost a všechno fungovalo dohromady. Dorotka je postava z jedné divadelní hry, která nás s Vojtou spojovala. Už se nehraje, tak jsme chtěli té postavě vdechnout nový lepší život. A Rozárka se k tomu prostě hodila," smála se.

"Myslím, že obě jména jsou moc hezká. Obě dvě jsou tedy Dorotka a Rozárka. Není Rozárie a Dorothea," upřesnila. ■