Žádné moře, ale skromná dovolená. Lucie Vondráčková prozradila, kam v létě vyrazí se syny

Lucie Vondráčková Super.cz

"Všechny ty herecké věci jsou tak křehké, že když o nich člověk jenom malinko mluví, už se mu nahoře smějí. Ráda už mluvím jenom o tom, co už je hotové," řekla Super.cz Lucka, které bohužel nevyšel plánovaný letní divadelní projekt.

"Když jsme se viděli naposledy, bylo to hlavně kvůli různým videoklipům, kde jsem si zkoušela různé role. Naposledy jsem dělala klip s Raegem, kde byl také krásný herecký příběh. Takže jsem si hrála klipově a teď mě čekají hezké herecké věci, ale mluvit o nich budu teprve, až už budou existovat, ať se mi zase vesmír nevysměje," krčila rameny.

Plány na léto má Vondráčková poměrně jasné. Trávit ho bude střídavě se syny a právě prací. To, že by zamířila někam do zahraničí, vylučuje. "K moři se nechystáme. Já ho moc nemám ráda. Radši mám nějaké kempy nebo chaty po Česku. Ale myslím, že zůstaneme spíš v klidu doma. Vidím to na knížky a hodně plavání. Vyhřívaný bazén, o kterém jsme se loni bavili, ještě nemám, tak doufám, že bude svítit sluníčko a hezky nám to ohřeje," smála se Lucka. ■