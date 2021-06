Do StarDance se vrací po 6 letech a s novým příjmením: Partner krásné tanečnice dorazil s popeláři

Zdeněk Godla a Tereza Prucková jsou čtvrtým párem letošní StarDance. Foto: Česká televize

Jejich seznámení proběhlo ve stylu seriálu Most!, v němž Godla ztvárnil popeláře Frantu. Za Terezou tak dorazil na popelářském autě.

„Musím říct, že jsem trochu překvapená. Asi bych si to zprvu netipovala. Pak už jsem nějak vytušila, o koho půjde. Zdeněk je rozhodně kus chlapa a budu ho muset rozhýbat! Asi úplně neví, do čeho jde, protože StarDance neviděl… o to větší je to výzva! Důležité je, že do toho chce jít naplno a že se těší. Myslím si, že to bude fajn, Zdeněk je moc milý,“ zhodnotila Prucková jejich první setkání.

I Godla z něj má dobrý pocit. „Myslím, že mým představám taneční partnerky přesně odpovídá charakteristika Terezy,“ svěřil.

Jak Godla řekl Super.cz, z nabídky nebyl zprvu nadšený. Po konzultaci s manželkou ale výzvu přijal. „Ze začátku jsem měl velký strach. Chtěl jsem to vzdát. Pak jsme o tom ale hovořili s manželkou a ta mě namotivovala. Řekla mi, že se musím překonat. I kdyby to nešlo, tak si alespoň budu moct říct, že jsem se snažil,“ uvedl. ■