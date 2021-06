Ženatý podnikatel, promluvil o 32 let mladší bisexuálce, která ho opustila kvůli jinému boháči: Vypadalo to jako líbánky

Rozchod bisexuální modelky okomentoval její o 32 let starší expřítel Foto: instagram D. Zálešákové

To, že je po téměř sedmi letech single, pro něj byla rána z čistého nebe. Když bisexuální modelka Daniela Zálešáková svěřila, že se rozešla s o 32 let starším přítelem Pepou , sám to věděl sotva pár hodin. Daniela za něj už přitom měla náhradu, také zadaného boháče s rodinou.

"Pořád to vypadalo jako líbánky. Byli jsme i s její přítelkyní dva měsíce na Kostarice a nezdálo se mi, že se něčemu takovému schyluje. Když mi to řekla, byl to pro mě šok, žádné náznaky jsem neviděl. Ale tak to asi u žen bývá," řekl Super.cz Pepa, který už se ale z rozchodu s brunetkou, kterou předloni požádal o ruku, ale stále se ještě nestačil rozvést, vzpamatoval.

"Už jsem v pohodě. Mám i novou přítelkyni. Je to Slovenka, takže většinu času teď trávím na Slovensku. A není tak mladá jako Daniela, je jí osmadvacet," prozradil na všetečný dotaz, zda opět nehledal dívku, která sotva dostala občanský průkaz, protože s expřítelkyní měl vztah od jejích patnácti let. ■