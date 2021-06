S miliardářem Karlem Janečkem mají dohromady 6 dětí: Kněžka Lilia otevřeně promluvila o rodině i domácích porodech

Lilia Khousnoutdinová Super.cz

Dohromady mají manželé šest dětí. Dvě dcery, Viktorii a Amálku, má Karel z prvního manželství, s matematičkou Mariem Mhadhbiovou syna Karla Janise. Lilia má z předchozího manželství syna Lea, s Karlem pak mají dceru Isabelu a měsíčního Karla George.

"Všechno to zkoordinovat je docela náročné. Ale například na poslední dovolené na Zanzibaru jsme měli všech pět dětí, malý Karel ještě nebyl na světě," řekla Super.cz Lilia, která nám prozradila i to, že s partnerem domluvili, že jejich potomci mají rozdílná příjmení. Dívenka její, chlapec jeho.

Protože sama rodila doma, velmi se zajímá o problematiku porodnictví. Nikomu svůj způsob vnucovat nechce. "Důležité je, aby žena rodila tam, kde se cítí v bezpečí, což bude pro většinu žen porodnice. Nicméně v rámci českého porodnictví by se dalo pár věcí vylepšit. Jsou to ty nejlevnější a nejjednodušší věci, žádné drahé technologie. Větší respekt k soukromí, přítmí, teplo. Primárně je to o lidech, existující překážky se překonat dají. Větší úcta k rodící ženě by všem prospěla," míní Lilila.

"Mnoho žen pak vyhledává jiné obce, protože ve spádové porodnici se necítí bezpečně, existuje tady i porodní turistika a řada žen se rozhodne rodit raději doma, i když nemají odpovídající zázemí a péči, kvalifikovanou porodní asistentku, která je při domácím porodu," doplnila. Více o jejích názorech můžete zjistit v našem videu.

Protože sama pochází z pěti dětí, zajímalo nás, zda se chystá dál rozšiřovat rodinu. "Moje maminka rodila naposledy v pětačtyřiceti, takže můj nejmladší bratr je starší než můj nejstarší syn. Teď bych další dítě nechtěla, dvě maličké děti jsou víc než dost, ale v těch čtyřiceti nebo pětačtyřiceti možná ještě ano," svěřila. ■