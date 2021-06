Tragédie v rodině Míši Noskové: Otce jejího přítele porazila během měsíce rakovina. Všichni mysleli, že mrtvý je její partner

Míše Noskové zemřel tchán Super.cz

Velká rodinná tragédie potkala přítele zpěvačky Míši Noskové (38), trenéra Jindřicha Čandu. Měsíc poté, co jeho otci diagnostikovali rakovinu slinivky s metastázami do jater, tatínek zemřel. "Lékaři nám dávali víc času, přišlo to nečekaně," svěřili Super.cz partneři.