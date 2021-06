Tělo má jako bohyně a nebojí se ukázat v negližé: Tahle německá kráska bude svádět Vojtu Kotka, dojde i na milostné scény

Victoria Jancke bude svádět Vojtu Kotka Foto: archiv V. Jancke

Je to opravdu kočka, navíc má tělo jako bohyně, které se nebojí ukázat ani v negližé. Její hrdinka Siri sice mluví lámanou češtinou, ale sama Victoria do té doby neznala česky jediné slovo. „Od produkce jsem dostala českého učitele, se kterým jsem měla pár lekcí přes videohovor, pak už jsem se scénáře učila sama,“ propisuje německé modelka a herečka, jak se jí učily texty v jazyce, který do té doby nikdy nepoužila.

Victoria žije střídavě v Německu a Los Angeles, takže na place byla slyšet i angličtina, ve které komunikovala se štábem, ale hlavně s Vojtou Kotkem. „Je to velmi skromný člověk a úžasný herec a samozřejmě, je to velký fešák, takže mi nevadily ani líbací a milostné scény. Vlastně jsme se dost spřátelili,“ svěřila herečka.

Kolegyni chválil i Vojta. „Je velmi pohledná, ambiciózní a natáčení brala jako velkou výzvu. Docela dobře se toho chopila, do té doby nic velkého netočila,“ prozrazuje Kotek. „Natáčení bylo celkem srandovní, protože moc nevěděla, co repliky znamenají, protože se to opravdu naučila celé foneticky. Já mám zkušenosti z natáčení s herci z cizích produkcí, už třeba z Marie Terezie, tak jsme si dokázali najít cestu, jak to udělat a domluvit se,“ uzavřel. ■