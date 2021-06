Tereza Kerndlová ukázala svůj dům snů: Takhle vypadá hnízdečko za desítky milionů ve španělské Esteponě

Terera Kerndlová ukázala dům ve Španelsku Super.cz

„O Esteponě jsme neměli tušení, ale když jsme ji objevili a zvážili všechny klady a zápory, jednoznačně vyhrála. Je to taková menší Marbella, ale méně zprofanovaná a do budoucna rozhodně bude dynamičtější,“ řekla Super.cz Tereza, proč se rozhodla právě pro toto městečko, do kterého je stejně jako do Marbelly dobré spojení z Malagy, kam létají mezinárodní lety z Prahy.

Zpěvačka ve videu ukázala zařízení, kde se hodně vyřádila na dekorativních předmětech a různých přehozech a poduškách, dvě ložnice, kuchyni vnitřní i venkovní a také zajímavě řešenou prosklenou koupelnu. Nutno říct, že její vkus je opravdu vytříbený, takže by mohla být z fleku interiérovou designérkou. ■