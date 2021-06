Marta Jandová ukázala potetované tělo u moře: Do plavek jsem zhubnout nestihla, přiznává

Marta Jandová Foto: archiv M. Jandové

Nyní ale vyrazila s manželem, gynekologem Miroslavem Vernerem a dcerkou Maruškou k moři, a rozhodla se se svými fanoušky podělit o snímky v plavkách. A to nejen ve svých oblíbených v celku, ale oblékla i bikiny. A to přestože přiznává, že figuru nemá dokonalou. "Zvládli jste zhubnout do plavek? Já moc ne," přiznává zpěvačka.

Sledující ji ale ujištují, že vypadá dobře. "Vy nepotřebujete hubnout do plavek, Marti, vy jste kočka v nejlepších letech," ujišťují ji. "Hubnout nepotřebujete! Ženská má být pěkná," uklidňují ji další komentáře. Postavu jí chválili zejména pánové, zatímco dámy spíš řešily, jak se dařilo či nedařilo zhubnout jim. ■