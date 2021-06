Sexy spisovatelka už se nemohla dočkat: Vzkříšení společenského života oslaví opulentním večírkem

Bára Nesvadbová chystá velkou událost. Super.cz

Celkem šestkrát musela Barbara Nesvadbová (46) kvůli epidemii přesouvat termín konání charitativní galavečeře. Nakonec večer pořádaný na podporu projektů jejího Nadačního fondu Be Charity proběhne 16. června v Národním muzeu.

„Byli jsme nekonečně smutní. V poslední vlně nám unikla možnost konání jen o kousek. Vzhledem k tomu, že je nás přátel fondu hodně, potřebujeme aspoň osmdesát míst, tak jsme to museli přesunout,“ řekla Super.cz Nesvadbová a jedním dechem dodala: „Jsem neskutečně vděčná Národnímu muzeu za ten půvabný prostor. Be Charity věří a přidalo se k nám do party.“

Organizátoři musí splnit podmínky pro pořádání akce, účastnit se může maximálně stovka lidí. Zájem o opulentní událost je ale obrovská. „Já se kdyžtak schovám na záchodě a budu dělat, že tam nejsem,“ smála se Nesvadbová.

Letos na akci vystoupí klavírista Ivo Kahánek a operní pěvec Adam Plachetka. „Nejpůvabnější na celém večeru bude jejich blok cikánských písní. Doufám, že roztancují celé Národní muzeum i velrybu,“ vtipkovala Nesvadbová, se kterou jsme se setkali při zkoušce šatů od její dvorní návrhářky Tatiany Kovaříkové, ve kterých bude ve středu večer zářit.

Hosté během večera budou mít šanci vydražit unikátní ceny. Kromě hodnotných fyzických předmětů to bude také společnost významných osobností, např. víkend s jedinou Češkou, která absolvovala Rallye Dakar Gabrielou Novotnou nebo čas strávený s harfistkou Janou Bouškovou.

Spisovatelky jsem se zeptali, jestli se do dražby vloží i ona sama. Nápadu se nejdřív zalekla, pak o tom ale začala uvažovat. „Jednou den se mnou vydražila pro UNICEF jedna dáma z Brna. Ta se nesmírně zajímala o mou práci. Doprovázela mě na focení, do nadace, za dětmi na rehabilitace. Byl to hezký den,“ vzpomíná Bára Nesvadbová. ■