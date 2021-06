Leoš Mareš se ocitl mezi nej zdravotníky. Skoro jako na finále Miss, neskrýval nadšení

Leoš Mareš promluvil o svých fanoušcích. Super.cz

Podobná soutěž má v kontextu doby podle Leoše na závěr pandemie koronaviru mnohem větší význam. „Tito lidé jsou výjimeční tím, co v práci dokážou. Svojí specializací. Když se řekne Nej sestřička, tak to působí až magicky. Jako kdybych byl na nejdůležitější akci roku,“ řekl moderátor, který bude moderovat 13. ročník této soutěže 9. září v pražském Obecním domě.

„Velice si vážím těžké práce, kterou sestřičky odvádějí v dlouhých směnách ve dne, v noci, a to pak dvojnásobně v této těžké covidové době. Jsem velice rád, že mohu být součástí této soutěže a budu moci alespoň některým z nich osobně poděkovat, a to nejen za sebe. Také se těším na galavečer a vyhlášení v Obecním domě, bude to určitě jeden z vrcholů letošní společenské sezóny,“ dodal Leoš.

Marešova přítomnost na akci vzbudila zejména mezi přítomnými dámami sympatický rozruch a rozechvění. Ptali jsme se ho, jestli cítí, že se mu s přibývajícím věkem mění i věkový průměr fanynek.

„Za celou dobu, co dělám tuto práci, nevnímám změnu. Moje publikum je promíchané ze všech generací. Často jsem překvapený, že děti, které si nepamatují moje písničky, hitparádu Eso ani SuperStar, mě znají. Asi se z rádia nebo přes internet dostanou k věcem, které jsem dělal předtím,“ říká Leoš Mareš, který je vděčný za široký rejstřík fanoušků.

„Pro mě je to příjemné, že moji fanoušci jsou i moji vrstevníci, kteří jsou v aktivním věku, vydělávají svoje peníze a nejsou závislí na penězích rodičů. Chodí na mé koncerty, můžou si mě zvát na akce,“ uzavřel. ■