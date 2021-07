Leoš Mareš se zděsil čísla na váze a opětovně začal dřít ve fitku: Chtěl bych se zase líbit své ženě

Mareš se chce vrátit do formy. Super.cz

„Dlouhá léta jsem nebyl ve fitku. Navíc posilovny byly zavřené, tak jsem se k tomu nedostal,“ říká Mareš, pro kterého byla také velkou motivací jeho manželka Monika, pro kterou je pohyb důležitou součástí života. „Říkal jsem si, že by bylo dobré, se mé ženě začít zase líbit.“

„Dostal jsem se na váhu 88,2 kg. To je taková ta základní standardní frekvence Evropy 2, na které stanice začínala. Viděl jsem tuto číslovku, řekl jsem si, že je to stylové, ale zároveň jsem si řekl, že to stačí,“ smál se moderátor.

Své snažení často podnikavý Leoš promění v nějaký profit. Když například před lety začal dřít ve fitku, tak se následně objevil na obálce módního časopisu bez trička. Je to i tento případ? „Nikdy jsem to tak neměl. Nabídka časopisu vznikla následovně. Jestli se mě ptáš na to, jestli se budu na Starých peckách zase svlékat, tak ne. To nestihnu. Aspoň nebudu muset v tričku zatahovat břicho,“ říká Leoš Mareš. ■