František Nedvěd popsal svatbu, na kterou nečekaně dorazil i bratr Jan: Jak mu pogratuloval?

František Nedvěd a Marie Nedvědová obnovili po letech slib. Foto: Jan Vilímek / CNC / Profimedia

Muzikant František Nedvěd (73) se podruhé oženil, přesněji řečeno obnovil se svou ženou Marií manželský slib, který si dali v roce 1971. „Bylo to úžasný, jako před 50 lety. Teď už to bylo bez stresu, jsme staří mazáci. Hlavně, že se tam sešla rodina, byla to nádhera,“ podělil se o své dojmy se Super.cz zpěvák.

Po obřadu se manželé i všichni hosté odebrali na oslavu, která se konala v muzikantově domě. Kvůli koronavirovým restrikcím nechtěli s manželkou nechat nic náhodě a raději počítali s variantou, že budou restaurace zavřené. „Zařídili jsme si to u nás doma, naštěstí na to máme prostor, krásně jsme si to užili a krásně se bavili,“ raduje se Nedvěd.

Nejen pro přítomné hosty, ale i pro samotného muzikanta bylo velkým překvapením, že na veselku dorazil jeho bratr Jan (74). „Nevěděl jsem to, bylo to pro mě překvapení, příjemné překvapení. Něco potom měl, tak musel odejít a nejel s námi na oslavu,“ uvedl František.

„Povídali jsme si asi 3 minuty, popřál nám svým osobitým způsobem. Pochválil manželku, že to vydržela a mě, že jsem statečný,“ popsal nám setkání muzikant. Bratři Nedvědi se před lety pracovně rozdělili a oba se vydali na sólovou dráhu. Tvrdí se, že do jejich sourozeneckého vztahu zasáhly spory a atmosféra je dlouhodobě vypjatá. To ale František Nedvěd popírá.

„Neměli jsme špatné vztahy, nevím, kdo to vypustil do světa. My jsme se rozdělili jako muzikanti. Nic nebylo, nijak jsme se nemlátili, nenadávali si,“ vysvětlil Super.cz

Dokonce by se po letech mohli společně postavit na jedno pódium, ani této variantě se zpěvák nebrání. „Řešili jsme jednu akci, na které jsme se ani pořádně nedomluvili, ale asi jo, asi to bude možné, ale bude to jen výjimečná situace,“ dodává s tím, že společný comeback neplánují.

František Nedvěd úspěšně ukončil léčbu rakoviny a pomalu se vrací do pracovního života. Za sebou má tři koncerty, ale dle svých slov se ještě není v plné síle. „Ještě to není na 100%, chce to ještě nějakou rekonvalescenci. Dostal jsem potom ještě koronavirus a doufám, že tím jsem to završil,“ dodal optimisticky. ■