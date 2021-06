Další Čarodějka je v tom: Tahle Zelená Elphaba se letos už do oblíbeného muzikálu nevrátí

Markéta Pešková Michaela Feuereislová

"Teď končím 4. měsíc, rodit budu v prosinci," potvdila Super.cz zpěvačka, která čeká miminko s manželem Tadeášem Kunderou, kterého si brala předloni v létě. Úplně prý potomka neplánovali.

"Myslím, že ne vše se dá v životě naplánovat, tak to beru já. Moc se na miminko těšíme, pohlaví sice už paní doktorka rozpoznala, ale my si ho nechali napsat na lístek do takového balíčku a čekáme na vhodný okamžik, kdy si ho rozbalíme," prozradila.

Jen producentovi Františkovi Janečkovi (77) udělala trochu čáru přes rozpočet, protože se nebude moct vrátit do muzikálu Čarodějka, který se začne 4. září opět v GoJa Music Hall hrát a vstupenky jsou už v prodeji. "Doufám, že se bude Čarodějce dařit tak, aby se hrála ještě po Novém roce. To bych se ráda vrátila," doplnila Markéta.

"Zavolala mi, ať se nezlobím, že je těhotná. Podobně jako Elis Ochmanová. Proč bych se zlobil. To je prostě život. Tedy doufám, že u Elis nezůstane jenom u slibu, že se chce v září vrátit na jeviště, protože dvě nové Elphaby bych opravdu shánět nechtěl," svěřil nám producent muzikálu Čarodějka František Janeček. ■