Seriál Kukačky ji konečně proslavil: Sabina Remundová už není jen ve stínu slavné maminky Ivy Janžurové

Sabina Remundová Super.cz

"Je to příjemné. Nikdy jsem nebyla ta, která by vyčkávala, jestli přijde větší nebo menší role. Vše beru tak, jak to přichází a ten rozptyl je poměrně pestrý, co se mých pracovních aktivit týče. Byla jsem v klidu a ty Kukačky byly asi nejvýraznější průnik. Na pozornost lidí jsem ale zvyklá od malička, protože těch hvězd nebylo tolik a moje maminka patřila k těm největším. Naučila jsem se s tím docela dobře existovat," svěřila, že nárůst popularity ji nezaskočil ani v kladném ani v záporném slova smyslu, jak se můžete dozvědět i v našem videu.

Sabina se prý ani teď nezastaví. "Byla to teď velká smršť. Hned, jak jsme dotočili Kukačky, začaly jsme s maminkou zkoušet pro divadlo Kalich hru Pusťte mě ven!, do toho už se zase chystá natáčení Případů 1. oddělení. Jsem v jednom kole, samozřejmě k tomu ještě vedle práce mám také rodinu, chalupu, zvířátko. Snažím se to všechno pořád doběhnout a nějak to nejde," podotkla. ■