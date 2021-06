Kvarnerský region: Užijte si nedotčenou přírodu v nejkrásnější outdoorové i kulturní destinaci Chorvatska

Chorvatsko nabízí úchvatné přírodní památky – a to jak ve vnitrozemí, tak na moři. „Země tisíce ostrovů“ se může pochlubit ohromujícím množstvím geologických útvarů, které můžete během své dovolené navštívit. Ale jen v jedné destinaci najdete opravdu všechno.

Seznamte se s krajem Kvarner, který se nachází na severu Jaderského moře, jen hodinu jízdy od hlavního města Záhřebu. Od zalesněných hor v centrální oblasti Gorski kotar až po úžasné výhledy na křišťálově čisté moře, Kvarner vděčí za svou slávu právě i bohaté a rozmanité přírodě, která doslova vybízí k aktivní dovolené naplněné úžasným jídlem i městskými zážitky.

Nachytejte vitamíny u moře v Opatiji

Opatija je známá nejen jako turistická destinace, ale také jako průkopník kongresové turistiky v Chorvatsku. Ne nadarmo se jí říká pohádkové město. Díky mírnému klimatu, krásným rakousko-uherským vilám, parkům, zahradám a promenádám je atraktivní destinací po celý rok.

Město se může pochlubit pestrou nabídkou kvalitní kultury: uměleckými výstavami a koncerty i akcemi, jako je festival čokolády. A buďme upřímní – čokoláda je vždy dobrým důvodem k návštěvě. Určitě zde navštivte park a vilu Angiolina, kde pobývala během návštěvy rakouská císařovna Marie Anna. Samotný park je jedním z nejkrásnějších v Chorvatsku a roste v něm více než 150 různých rostlin. Až k Lovranu vede podél moře krásná promenáda, která je ideální k nachytání vitamínů. Najdete zde také jedny z nejlepších rybích restaurací v Chorvatsku, takže si na prohlídku vyhraďte dostatek času.

FOTO: kvarner.hr

Zaplavejte si s delfíny nebo vyrazte na kole do přírody

Kvarner a jeho nedotčené pláže, početné ostrovy, jezera připomínající klenoty, členitá pobřeží či starobylé zříceniny zkrátka stojí za to prozkoumat. Začít můžete třeba koupáním s delfíny v křišťálově čistém moři kolem ostrovů Cres a Lošini – je známo, že pokud jsou v moři delfíni, je určitě čisté. A zde jich najdete na dvě stě.

Pokud hledáte písečné pláže a aktivní dovolenou s rodinou, mohou být tou nejlepší volbou ostrovy Rab nebo Krk. Krk je jedním z nejoblíbenějších ostrovů v zemi právě pro milovníky slunění a aktivní dovolené. Proslavil se svými slunnými plážemi, cyklostezkami a svěžími vinicemi, kde můžete ochutnat místní víno „žlahtina“. Má také krásné opevněné centrum města s mramorovými kamennými uličkami.

Nechte se zlákat čistými plážemi a azurově modrým mořem

FOTO: kvarner.hr

Vydejte se za dobrodružstvím do Gorského kotaru

Pokud hledáte „zelenou“ dovolenou, vyrazte do Skradu, kde se nachází Zeleni vir a Vražji prolaz. Zelenější už to nikde nenajdete. Zeleni vir (Zelený vír) je silný pramen nacházející se na dně mělké široké jeskyně, jejíž vchod střeží skály vysoké 70 metrů, které jsou překryty krásným vodopádem. Pramen byl pojmenován podle nazelenalé barvy jezírka, které se nachází uvnitř jeskyně. V jejím okolí vede několik pěších a turistických stezek. Jednou z nich se dostanete i do Vražji prolaz (Čertovy chodby), což je 800 metrů dlouhý kaňon, který vznikl, když horská říčka Jasle prorazila okolní skály a vytvořila tak úzký průchod.

Pokud chcete zažít adrenalinovou dovolenou, můžete zkusit volné lezení v národním parku Risnjak. Ten si oblíbili také cyklisté a milovníci horských kol, které vám spolu s helmami v parku půjčí. Po dlouhém dni plném aktivit ochutnejte místní jídlo – například zvěřinový guláš s polentou nebo žabí stehýnka. Zdejší nabídka je zcela odlišná od té, kterou najdete v přímořských částech regionu.

Vychutnejte si Rijeku, kulturní centrum Evropy, jako místní

Určité aspekty životního stylu v Rijece značně přispívají k celkové pohodě, a pokud zde chvíli zůstanete, pochopíte, proč tolik lidí Rijeku miluje. Stačí se podívat na město z hradu Trsat a uvidíte, proč je Rijeka tak jedinečná. Nejpozoruhodnější je na Rijece její nádherná rozdílnost. V jednu chvíli se procházíte starým městem vedle katedrály svatého Víta a vzápětí se ocitnete na pulzující hlavní třídě Korzo – ulici, která nikdy nespí.

Aktivní dovolenou v přírodě si užije celá rodina

FOTO: kvarner.hr

Právě proto je Rijeka jedním z nejvýznamnějších kulturních center Chorvatska. Od zvuků karnevalu až po noční scénu města plnou rytmů rocku, jazzu a klasických akcí. Pokud vás zajímá námořní historie země, určitě navštivte Námořní a historické muzeum chorvatského přímoří, kde se nachází i záchranná vesta, kterou měl na sobě trosečník z Titaniku. Pokud jste milovníci techniky, projděte se do PEEK&POKE, jedné z mála stálých expozic historické výpočetní techniky v Evropě.

Odpočinek na riviéře Crikvenica – Vinodol

Životem bující riviéra Crikvenica vás přivítá jednou z nejkrásnějších písečných pláží na Jadranu, staletou tradicí léčebné turistiky a bohatou nabídkou zajímavých služeb. Pohádkové údolí Vinodol vás nadchne svou uvolněnou atmosférou, nedotčenou přírodou a půvabnými rustikálními vilami. Přímořské městečko Novi Vinodolski vám jako hrdý strážce tradic povypráví o historii a každodenním životě kamenných uliček a zavede vás na nádherné vyhlídky, kde vám bude dělat společnost jen ticho a lehký vánek.



Více na Kvarner.hr . ■