Už opravdu naposledy Johankou z Arku: Takhle to Báře Basikové 2 roky před šedesátkou sluší

Bára Basiková Foto: Milan Vopálenský

Už doopravdy naposledy se převtělila do svojí nejslavnější muzikálové role Johanky z Arku. Zpěvačka Bára Basiková (58) ovšem nezpívala. V rámci projektu Lilie Khousnoutdinové (32) Jsem žena, jsem kněžka ji ztvárnila na uměleckém snímku.

"Už si ji ale nikdy nezazpívám. Chtěla jsem odejít asi třikrát, počtvrté už jsem se přemluvit nenechala. Když se mi blížila pětapadesátka, samotné mi přišlo přes čáru, aby třikrát rozvedená matka třech dětí v tomhle věku zpívala čtrnáctiletou pannu. Možná to na jevišti nebylo tolik vidět, protože jsem drobná a hubená, ale člověk by měl umět být soudný a odejít včas a s noblesou. Furt je lepší, když lidí říkají, že je to škoda, než aby se pozastavovali nad tím, že na jevišti pořád straším," řekla Super.cz zpěvačka.

Při focení se ale k Johance vrátila ráda. "Byla jsem ráda, že mě Lilia oslovila. Je to velmi inspirativní žena, její projekty pro ženy a o ženách mě oslovují. Byl tam i skvělý tým v čele s fotografkou Ivy Morwen a vizážistkou Koki Mlýnkovou. A taky jsem se hrozně ráda podívala na mlýn Danemark, vždycky jsem tam chtěla, ale bylo to pro mě moc drahé," smála se.

S Bárou jsme si popovídali i o práci. Momentálně ji nová muzikálová role nečeká. "Ale věřím, že přijde nějaká adekvátní mému věku," doufá. Na přelomu června a července už začne také koncertovat. Nejvíc ji ale zaměstnává její kniha, která vzniká podle blogu, který začala psát během pandemie.

"15. července odevzdávám rukopis, budou tam i jiné kapitoly, než které vyšly na internetu, tak finišuju. Shodou okolností napsala na jaře román o čtřech karádkách, takovou výpověď její generace, i moje dcera Anička, takže budeme v říjnu asi obě knížky vydávat společně," těší se Bára. ■