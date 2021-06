Byl to boj o přežití! Kateřina Brožová na tom byla tak špatně, že chtěla vyhledat odbornou pomoc

Byly doby, kdy chtěla vyhledat odbornou pomoc psychiatra či psychologa. Foto: Face To Face

Působí jako sebevědomá, pro někoho ledová barbína, která o sebe nechává pečovat, na všechno má servis a jen zdobí. Přitom opak je pravdou. Herečka, ale také moderátorka a zpěvačka, je zcela soběstačná. Žije nedaleko Prahy sama s devatenáctiletou dcerou Kateřinou.

Dům si uklízí sama, vaří, peče, pere, žehlí a stará se i o zahradu. Do toho pracuje, a k tomu se stará o několik koní, na nichž její dcera jezdí závodně parkur.

„Měla jsem sen o velké a milující rodině, bohužel se to nikdy zatím nenaplnilo. A i když mezi mnou a exmanželem byl rozvod a boje, dneska jsem šťastná, že máme úžasný kamarádský vztah, a jsme tak pro naši dceru rodina, i když trochu jinak,“ přiznala v pořadu Face To Face na Televizi Seznam.

Jejími partnery byli vlivní podnikatelé či mediální magnáti. Snad proto ji měl bulvár spojený s tím, že jde po penězích a moci. To však herečka popírá.

„Vždycky jsem byla soběstačná a peníze jsem si uměla vydělat sama. Teď už pár let žiju sama a pokud má přijít ten pravý, se kterým bych chtěla zestárnout, tak přijde. Jsem fatalista a věci jsou tak, jak mají být,“ podotkla Brožová.

Zažila mediální lynč, plnila přední strany bulvárních deníků a kvůli tomu ji i část publika měla zaškatulkovanou jako tu, která jde po slávě a penězích. Kateřina Brožová (53) přitom sváděla boj s tím, že stále musela někoho přesvědčovat, že je to jinak.

Od roku 1991 hraje ve vinohradském divadle, vytvořila řadu krásných rolí. Prožila tam i děsivý pád, kdy se při premiéře jedné hry s kolegou Václavem Vydrou zřítili z dekorace, a přestože utrpěli pohmožděniny a poměrně vážná zranění, představení dohráli.

Brožová prodělala i vážnou autonehodu, kterou sotva přežila a hrozily jí trvalé následky. To vše v době, kdy se rozváděla a měla malou dcerku.

„Byl to boj o přežití a zažila jsem situaci, kdy jsem téměř vyhledala odbornou pomoc. Ale přežila jsem to a jsem za to moc ráda. Snad i proto je tu moje jistá snaha stranit se lidí. Dnes jdu ráda do společnosti, ráda jsem mezi lidmi, ale nejšťastnější jsem na venkově nebo v lese a u vody, kde chytám ryby,“ přiznala Brožová.

Během posledních čtyř let herečka ztratila oba rodiče. Nejprve tatínka, známého hudebníka a houslistu Zdeňka Brože, loni v listopadu pak maminku, slavnou primabalerínu ruského původu Jelenu Kovalevskou. U obou se projevil kromě dalších nemocí také Alzheimer.

„Ne vždycky jsem se v rádoby luxusních zařízeních tohoto typu setkala s láskou a kvalitní péčí za ty obrovské peníze. A to nebyl problém jen v mém případě, ale takhle to občas někde bohužel chodí,“ přiznala Brožová s tím, že dnes je ráda, že má skvělou dceru a že se opět otevírají divadla.

Založila vlastní agenturu, pořádá koncerty a vystoupení, jako nedávno na zámku Mělník, a plánuje i velké věci. „S přáteli chystáme několik projektů, o kterých ještě nemohu mluvit, ale pokud se podaří, bude to něco, co budu dělat velmi ráda a také diváci se mají na co těšit…,“ naznačila pro Super.cz Brožová, jež se stále věnuje i charitě a často vystupuje zdarma i pro seniory nebo handicapované či na podporu zvířat. „Co z duše nesnáším a nikdy bych neodpustila je, když někdo ubližuje malým dětem, starým a bezbranným lidem nebo zvířatům. To se pak neznám a zároveň tohle nechápu,“ dodala Kateřina Brožová. ■