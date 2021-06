Sestra Libuše Šafránkové Miroslava promluvila: Měla obrovskou vůli žít. Ani já nevím, co se stalo

Libuše Šafránková se sestrou Miroslavou Šafránkovou (2013) Profimedia.cz

Libuše Šafránková 7. června oslavila 68. narozeniny, poté měla naplánovaný lékařský zákrok.

„A nikdo netušil, že už se domů nevrátí. Nikdo to nečekal. Vůbec nikdo z nás nebyl připraven, že by mohla takto náhle odejít. Když o tom ale teď tak přemýšlím, tak jsme na to připraveni být mohli. Nikdo si nedokáže představit, co si chudák musela zvlášť poslední dobou prožít,“ řekla Blesku Miroslava Šafránková s tím, že sestra měla obrovskou vůli žít.

Zatím prý ani nemá zprávy o tom, co se stalo. „Asi mi nebudete věřit, ale ani já dodnes nevím, co se stalo. Bylo to tak nečekané... Volala jsem synovcovi, ale on mi také nebyl schopen nic říct. Víte, já si myslím, že to ještě nevědí ani lékaři, že to zkoumají,“ uvedla.

Libuše Šafránková zemřela 9. června. Zůstal po ní manžel Josef Abrhám a syn Josef s rodinou. Kolegové a přátelé na herečku vzpomínají s největší láskou.

„Velmi mě to zasáhlo, nemám slov. Moc mě ta smutná zpráva mrzí,“ řekl Super.cz zdrcený Pavel Trávníček (70), který si se Šafránkovou zahrál ve slavné Vorlíčkově pohádce.

Zpráva hluboce zasáhla také hereččina letitého přítele a kolegu Karla Heřmánka (73).

„Libušku jsem znal ještě z Brna, když jsme byli na konzervatoři, a byla to nejpůvabnější dívčina široko daleko. Mám na ni krásné vzpomínky. S Pepou chodili k nám do Divadla Bez zábradlí a my zase do Činoherního klubu, tak jsme se vídali. Taky jsme spolu točili. Měli jsme ji všichni rádi, bylo to sluníčko,“ řekl Super.cz Heřmánek. ■