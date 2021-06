6 českých krásek, které zahájily plavkovou sezónu: Kdo už stihl chytat bronz u moře?

Kdo už se stihl slunit u moře? Foto: Super.cz/archiv T. Kerndlové, D. Myslivcové a B. Mottlové

Léto už pomalu klepe na dveře a plavkovou sezónu zahájila řada českých krásek. Na krásné počasí však nečekaly doma, ale odletěly chytat bronz do zahraničí. V teple a na pláži tak mohly předvést své dokonalé figury.

Na slunnou Sicílii odletěla na pár dní herečka a modelka Bára Mottlová (34). Jižní Itálii si sexy blondýnka nemůže vynachválit a vedle relaxování na pláži pojala svou dovolenou hodně aktivně. „Je to tu božský. Tuhle dovolenou beru hodně sportovně. Vstávám každé ráno na východ slunce, medituji a běhám,“ svěřila se Super.cz Bára.

Koupání v moři si užila i dýdžejka Andrea Pomeje (33). Se svým partnerem vyrazila do Chorvatska, kde nebyla letos naposledy. Během letních prázdnin se hodlá do země vrátit, a to kvůli několika vystoupením, kdy se objeví za mixážním pultem.

Koupání v moři a slunění na pláži si už nějakou dobu užívá i Tereza Kerndlová (34). S manželem letos na jaře pořídili dům na jihu Španělska. Zpěvačka si tak dovolenkovou atmosféru bude moct dopřávat celoročně.

Plavkovou sezónu už zahájila i zpěvačka Olga Lounová (40). Ta odjela na dovolenou na exotický ostrov Svatý Martin, který si svou malebností nemohla vynachválit. Svou postavu v plavkách předvedla také blogerka Dominika Myslivcová (26). Blondýnka odletěla chytat bronz do španělské Marbelly.

A dovolenou u moře má za sebou i modelka Agáta Hanychová (36). Cílem její cesty se tentokrát stala Itálie, kde nebyla sama. Společnost jí u moře dělal nový přítel. „Ano, jsem na dovolené a mám se hezky," řekla Super.cz ke svému novému objevu. ■