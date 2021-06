Pamatujete si na něj? Mrkněte, jak teď vypadá Jindřich z Princezny ze mlejna

Radek Valenta se na začátku pandemie stal dvojnásobným tatínkem. Super.cz

Radek Valenta se v době nucených divadelních prázdnin věnoval hlavně rodině. A to nejen staršímu synovi, kterému je rok a půl, měl čas i na mladšího syna, který se narodil právě na začátku pandemie.

„U mě je to naprosto jasné. Mohl jsem být víc doma a být víc táta. Více jsem si hrál a blbnul se svým mladším synem,“ svěřil se Super.cz představitel Jindřicha z pohádky Princezna ze mlejna. Děti prý herec nezanedbává ani v době plného pracovního vytížení.

„Během některých večerů budu pryč, ale jinak jsem se dohodl, že budu víc doma. Zatímco někteří tatínkové své děti příliš nevidí, já si to můžu užít a oba kluky daleko víc poznávat,“ usmívá se.

Na návrat na divadelní prkna se Valenta prý velmi těšil, ale musí počítat s tím, že nic nepůjde automaticky.

„Herectví je o technice. Když se dlouho nehraje, tak se pak musíme dostat do provozní teploty. I když by měl na jevišti být obraz normálního života, tak je všechno předem domluvené. Pokud tento proces není udržovaný tréninkem, hraním, tak herec ztrácí sebevědomí. To platí u lidí, kteří hrají třicet let i půl roku,“ svěřil se nám sympatický umělec během představení programu Letní scény Divadla Ungelt. ■