Farářka Martina Viktorie Kopecká už ví, kdo ji ve StarDance provede: Pochvaluje si biblické jméno svého tanečníka

Martina Viktorie Kopecká Michaela Feuereislová

„Toužila jsem po tanečníkovi, který nebude mít dva metry do výšky, protože moje tělesná konstituce by mi neumožnila vidět mu do očí. Chtěla jsem tedy někoho, kdo ke mně bude pasovat rozměrově,“ měla Kopecká jedinou preferenci.

Na Dědíkovi dále oceňuje jeho jméno a projevenou ohleduplnost.

„Jsem nadšená, Marek Dědík nosí biblické jméno, tak mi to přišlo docela stylové. A z těch prvních několika minut můžu říct, že je to sympaťák. Zároveň jsem vnímala jeho ohleduplnost, to mi bylo sympatické,“ popsala první dojmy.

O své účasti se Martina Viktorie rozhodla až po konzultaci s nadřízenými. Soutěž bere jako výzvu. „Já si říkám, že ten náš nejvyšší šéf - Bůh, snad také tančí. Tak by k tomu mohl být shovívavý. Ale přeci jenom jsem potřebovala souhlas těch svých pozemských nadřízených a ti byli shovívaví a tolerantní,“ svěřila Super.cz.

Soutěž bere jako výzvu, kněžskou službu chce zastávat i v průběhu natáčení. „Tohle je spíš něco, čemu budu věnovat svůj volný čas,“ dodala. ■