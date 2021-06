Po půl roce na místě činu. Daniela Písařovicová se opět objevila na obrazovkách České televize

Daniela Písařovicová a Jiří Havelka Foto: Magnesia Litera

Dříve byli diváci České televize zvyklí vídat tvář Daniely Písařovicové na televizních obrazovkách takřka denně. Tentokrát je ale její přítomnost mohla trochu překvapit. Objevila se zde poprvé po téměř půl roce. Na obrazovkách ČT art moderovala společně s Jiřím Havelkou předávání knižních cen Magnesia Litera, což je událost, kterou Písařovicová moderuje už od roku 2013, a tak si ji nemohla nechat ujít ani letos. A jak už je u elegantní moderátorky zvykem, opět jí to moc slušelo. Pro samotnou Písařovicovou to byl emotivní zážitek.

„Bylo to velmi zvláštní a moc hezké. V duchu jsem si zavzpomínala na to, co mi těch 16 let strávených na mé domovské scéně v České televizi přineslo. Jsem moc ráda, že ta spolupráce může alespoň touhle formou pokračovat dále. A byť už nejsem „jejich“, tak se mohu alespoň prostřednictvím předávání knižních cen podílet na vysílání České televize,“ nechala se pro Super.cz slyšet Písařovicová.

Ta se k moderování knižních cen vždy moc ráda vrací. „Nejen proto, že jsem vášnivou čtenářkou a knihy jsou pro mě formou relaxu. Kolem Magnesie Litery je také vždy úžasný tým lidí, se kterými je mi dobře. A myslím si, že velmi dobře fungujeme jako moderátorské duo s Jirkou Havelkou. Spolupráce s ním mě neskutečně baví, naplňuje a inspiruje. A je vždy jedno velké překvapení, co se pódiu odehraje,“ těšilo Písařovicovou.

Společně s moderátory se v průběhu večera objevila na pódiu například i Dagmar Havlová (68). Jako milovnice poezie i ona patří ke stálicím, které se ne předávání knižních cen objevují pravidelně. ■