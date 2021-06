Ani ne rok po porodu má figuru lepší než dřív: Manželka Davida Limberského předvedla vymakané tělo

Lenka Limberská je s postavou po porodu konečně spokojená Foto: archiv L. Limberské

Když jsme ji byli na jaře navštívit, s váhou ještě po porodu bojovala. V březnu měla manželka fotbalového bouřliváka Davida Limberského o čtyři kila víc. "Maskuju to v oblečení, ale vím o nich. Do plavek to zatím není," řekla Super.cz bývalá modelka Lenka Limberská (37).