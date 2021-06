František Nedvěd se znovu oženil: Podívejte se, jak to manželům slušelo. Poblahopřát dorazil i bratr Jan

František a Marie Nedvědovi obnovili svatební slib. Foto: Daniel Černovský / CNC / Profimedia

Svatba proběhla v rodinném kruhu, popřát novomanželům před radnici přišel i Františkův bratr Jan Nedvěd. Bratrské spory, které legendární folkaře rozdělily, se zdají být zažehnané.

S nápadem obnovit svatební sliby přišla Nedvědova paní. „Myslím, že s tím přišla spíš manželka. Nebude to nic pompézního, po těch letech už není co slavit,“ řekl Super.cz se smíchem zpěvák krátce před svatbou, po níž se hosté přesunuli na oslavu do bydliště Nedvědových v Posázaví.

Zpěvák má za sebou léčbu rakoviny, s níž bojoval od konce loňského roku. Nemoc ovlivnila i hlasivky, po léčbě se mu hlas vrátil. „Den ode dne se to zlepšuje, byla to ohromná radost. Rodina mě už okřikovala, abych na ně nekřičel,“ svěřil zpěvák Super.cz radostně. ■