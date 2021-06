Bývalá prostitutka brala kvůli penězům víc klientů, než její tělo zvládalo. Dnes pomáhá lidem s traumaty

Maeve Moon Foto: Instagram Maeve Moon

Eskortu se začala naplno věnovat při studiích. Z výdělků byla nadšená, ale zanedlouho se začaly projevovat zdravotní problémy.

„Pořád jsem hubla a neměla k sobě žádnou úctu. Dovolovala jsem zákazníkům stále horší a horší věci,“ přiznala na svém youtubovém kanále s tím, že někteří používali i fyzické násilí.

„Byla jsem úplně závislá na penězích a šlo to se mnou z kopce. Brala jsem nejspíš víc klientů, než moje tělo mohlo zvládat.“

Na konci roku 2019 dostala hluboký pánevní zánět a svůj život přímo nesnášela. Odstěhovala se z Londýna a vydala se na spirituální cestu. Zavázala se, že se k prostituci už nikdy nevrátí.

Nyní studuje, aby se mohla stát psychoterapeutkou, a založila na sociálních sítích profil @profit_from_trauma, jehož prostřednictvím lidem pomáhá vyrovnat se se sexuálními nebo jinými traumaty. Ženy nabádá k sebelásce a pozitivnímu vnímání svého těla a mladé dívky varuje před poskytováním sexuálních služeb za peníze.

„Může to vyvolat posttraumatický syndrom, dlouhodobě ovlivnit vztahy s okolím, s potenciálními partnery, a to i budoucími. Především to může negativně ovlivnit vztah k vašemu vlastnímu tělu. Žádné peníze za to nestojí,“ dodala na závěr. ■