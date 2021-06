Nejdřív byla zásadně proti očkování: Proč změnila krásná misska názor?

Eva Čerešňáková Super.cz

Cestování patří mezi její koníčky. Za poslední rok a půl ho však musela Eva Čerešňáková (34) značně omezit. I tak se nedávno podívala na Kanárské ostrovy a plánuje další dovolenou v zahraničí. Na daleké cesty mimo Evropu to ale I. Česká vicemiss z roku 2007 zatím nevidí.

„Splním si takový svůj sen. Jak byla pandemie, tak člověk měl více času a přemýšlel, co dělat. Samozřejmě chmury přijdou na každého, dřív nebo později, a vůbec nezapírám, že jsem měla negativní nálady. Ale jako motivaci jsem si dala, že jsem se začala učit portugalsky a v létě se vypravíme do Portugalska a procvičím jazyk i tam,“ řekla Super.cz Eva, kterou jsme potkali na focení pro její nadaci 4U2.

Dlouhodobě se Eva snaží podporovat Bangladéš, kde se s její pomocí začala stavět již druhá škola. Do země už se před časem modelka a moderátorka již podívala, teď je to ale zatím ve hvězdách. I kvůli cestování se ale zřejmě Eva rozhodne pro očkování proti covidu, i když byla ze začátku proti.

„Já jsem byla hodně proti, protože si myslím, že je potřeba větší čas na ten vývoj. Ale to cestování a spolu s ním i testování, které probíhá, mě asi donutí se také naočkovat. I když jsem před třemi měsíci byla proti, tak vidím, jak to umožňuje situaci rozvolňovat a intenzivně o tom uvažuji, a hlavně kvůli cestováni pravděpodobně v nejbližších týdnech půjdu,“ dodala modelka, která v létě bude slavit 35. narozeniny, a to charitativní garden party, právě na pomoc Bangladéši. ■