Před 14 lety bodovala v soutěži krásy: Takhle to Evě Čerešňákové sluší krátce před půlkulatinami

Eva Čerešňáková Super.cz

„Určitě je to víc jak rok, co fotím, a to kvůli koronaviru. Loni na jaře jsem zvládla nějaké fotky a teď je to pro můj nadační fond 4U2, kde je klíčové jméno celé kolekce Made in Bangladesh,“ svěřila se Eva, která se snaží právě v Bangladéši pomáhat. Tento týden tam s její pomoci položili první stavební kámen pro novou školu.

„Já si to užívám, věnuji se práci manažerky. Moderování téměř rok nebylo. Teď je práce hlavně u počítače. Je to úžasné, že jsou zase ty možnosti a dá se fotit. Beru to tak, že už nejsem nejmladší, takže je to hlavně záliba a pro dobrou věc,“ svěřila se Eva. Ta zabodovala v soutěži krásy před 14 lety a stala se I. Českou vicemiss. Že i po tolika letech se bude věnovat práci před objektivem, ji tehdy rozhodně nenapadlo.

„Když člověku je patnáct, sedmnáct nebo dvacet, tak mu přijde přirozené, že v dané období fotí. Dnes se raději na ten věk nedívám, protože si hned řeknu, že už před ten foťák nemůžu,“ svěřila se Eva, která v létě oslaví 35. narozeniny a plánuje charitativní garden party. ■