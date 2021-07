Kvůli divoké scéně mu kolegové začali říkat „masturbační Mozart“. Co mladý herec na pikantní přezdívku říká?

Asa Butterfield a Patricia Allison v seriálu Netflixu Sexuální výchova Profimedia.cz

Dostat roli, v níž se opravdu hodně masturbuje, to vede k mnoha bizarním situacím. Herec Asa Butterfield, hlavní hvězda seriálu Sexuální výchova, s tím má bohaté zkušenosti. Během filmování druhé série si od kolegů vysloužil přezdívku „masturbační Mozart“.

„Byla to jedna z nejkrásnějších věcí, kterou mi kdy kdo řekl,“ smál se představitel Otise na dotaz, co si o označení myslí. Scény se točily několik dní za pomoci protetické pomůcky.

I když seriál slaví úspěchy, někteří z diváků záběry přijali s rozpaky.

„Když mi bylo 11 a díval jsem se na rozkošného modrookého Bruna, který se ve filmu Chlapec v pruhovaném pyžamu snaží zachránit malého kamaráda, to poslední, co bych si pomyslel, je, že ve dvaadvaceti se budu dívat, jak si h*ní v Sexuální výchově. Ale je to tady,“ napsal jeden z nich.

V seriálu z produkce Netflixu dále hrají Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Connor Swindells nebo Aimee Lou Wood, která za roli Aimee nedávno získala televizní cenu BAFTA. Ocenění nečekala, a tak v nestřeženém okamžiku po vyhlášení vykřikla „Co to sakra...?!“

Seriál má zatím dvě série, další se připravuje. ■