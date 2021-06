Lucie Vondráčková pro změnu jako modelka. Rozená citlivka byla za odvážnou bojovnici

Lucie Vondráčková Super.cz

"Líbí se mi, že tenhle projekt ukazuje, že ženy jako takové v sobě mají velkou sílu, a baví mě, že tady šlo o ženu, která se nikdy nevzdávala ani úplně na konci, takže když už věděla, že je všechno ztraceno, raději to ukončila sama," řekla Super.cz Lucka ke své postavě, nezdolné bojovnici, která se snažila porazit římské uchvatitele.

Focení měla oproti kolegyním dost náročné. Tvůrkyně projektu v čele s fotografkou Ivy Morwen se ji rozhodly umístit v kostýmu do ledového potoka. "Vždycky je to jen první krok. Ten je nejtěžší vždy a všude, když jde člověk do neznáma. Ale já s Ivy fotím ráda a myslím, že celý ten koncept byl tak krásně vymyšlený, že jsem ho nechtěla kazit tím, že bych řekla, že do vody nepůjdu. Jsem v tomhle poslušná," svěřila zpěvačka.

"Jsem ráda, že jsem tou bojovnicí mohla být, protože mi přijde, že když člověk něco takového točí nebo fotí a musí se na chvíli převtělit, tak se to nějakým způsobem stává součástí jeho osobnosti," míní.

Sama na tom prý ale s bojovností není nejlépe. "Jsem typická Ryba, spíš jsem citlivka, než bojovnice. Ale když už je něco přes čáru, tak si to nenechám líbit. Po čtyřicítce už ne. A největší sílu ve mě probudily moje děti, jako u každé mámy. To ve vás probudí nevídanou sílu," uzavřela. ■