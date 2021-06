Zásnubní prsten za milión byl slavné zpěvačce ukraden z ložnice: Snoubenec jej musel vykoupit ze zastavárny

Leigh-Anne Pinnock Profimedia.cz

Zpěvačka Leigh-Anne Pinnock ze skupiny Little Mix se svěřila s velmi nepříjemným zážitkem odcizení svého krásného zásnubního prstenu.

Leigh-Anne se brzy stane maminkou, a ještě, než oznámila těhotenství, pochlubila se na sociálních sítích zásnubami se svým přítelem Andrem Grayem. Při stěhování jí ovšem někdo ukradl její smaragdový zásnubní prsten s diamanty v ceně 40 tisíc liber (cca 1 178 000 Kč). Zpěvačka měla ale velké štěstí, protože jejího snoubence kontaktoval vedoucí jedné zastavárny, že se k němu její prsten dostal.

Ten se do zastavárny ihned vydal a po prozkoumání pravosti jej odkoupil. Z dostupných údajů bylo páru sděleno, že prsten prošel přes sedm dalších lidí, než se dostal k vedoucímu zastavárny, který se ozval s nalezením.

„Prsten prošel sedmi páry rukou, než se dostal k Andremu. Ihned se pro něj vydal, aby se ujistil, že je to ten, který kupoval. Nebylo to o penězích, prsten pro něj měl citovou hodnotu, takže jej odkoupil a jejich pohádka může pokračovat,“ uvedl zdroj pro The Sun.

Vzhledem k tomu, že byl prsten odcizen z jejich ložnice při stěhování, zlodějem by mohl být někdo, koho pár zná. Policie případ stále vyšetřuje.

Leigh-Anne dostala zásnubní prstýnek loni v květnu po čtyřech letech vztahu. „Beru si svou spřízněnou duši, svého snového muže. Ztratila jsem slova a myslím, že budu plakat. Moc tě miluji Andre, můj život je teď kompletní,“ napsala tehdy k zásnubám Pinnock. ■