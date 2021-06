Dabér poručíka Columba bojuje se zákeřnou nemocí statečně: Promluvil o pobytu v nemocnici a ozařování

Dalimil Klapka Super.cz

Oblíbený dabér Dalimil Klapka (88) se proslavil nejen v divadle a filmu, ale především v dabingu. Můžeme ho znát jako hlas poručíka Columba či dědy Simpsona v kultovním seriálu Simpsonovi. Ve svých 88 letech je stále akční a optimistický, a to i přesto, že ho trápí zákeřná nemoc. Covidovou dobu prožíval dle svých slov velice špatně.

„Jednak nebyla práce a za druhé jsem podlehl všem možným chorobám, takže jsem rád, že se snad dožívám konce této éry a snad budu moci ještě vlézt na jeviště, jestli mě lidé přijmou,“ říká skromně Super.cz herec a dabér.

Už delší dobu svádí boj s rakovinou. „Za tu dobu jsem absolvoval dvě operace a tři pobyty v nemocnici, které končily ozařováním. Uvidíme, co bude,“ říká smířlivě zasloužilý umělec. Zdraví mu dle vlastních slov příliš neslouží, ale i tak bere vše s nadhledem a působí pozitivně. „Je to spíš zásluhou toho, že jsem herec a mohu se do té role zdravého člověka vložit a předstírat to,“ vysvětluje.

Dalimil Klapka je trojnásobným dědečkem, jeho vnoučata už z něj udělala i pradědečka. „Mám dva pravnuky, tomu nejstaršímu bude 14 let,“ pyšní se herec. Se svou ženou Stankou Klapkovou je úctyhodných 62 let v manželství, o němž mluví také s nadhledem a nadsázkou. „Manželství začíná velkým vzplanutím lásky a musí skončit tolerancí,“ popisuje svůj recept na spokojený vztah.

Nejvíce se ve světě dabingu zviditelnil rolí Columba. „Když jsem k tomu přišel, měl jsem velké rozpaky. Petr Haničinec, který ho daboval přede mnou, byl výborný dabér. Měl ale dopravní nehodu a byl 5 týdnů v komatu, televize byla nucena ho přeobsadit,“ prozradil nám a jedním dechem dodal, že dabovat populární seriál o poručíkovi v béžovém baloňáku bylo leckdy náročné.

„Tenkrát se seriál vysílal denně, takže jsem měl i tři Columby na den. Když jsem jich za dva dny nadaboval šest a šel jsem pak jednou večer do spořitelny, abych vybral peníze, nemohl jsem si u bankomatu vzpomenout ani na pin od karty,“ dodává s humorem herec a dabér.

Další zajímavosti o životě Dalimila Klapky, jeho práci i začátcích v dabingu se dozvíte v připravovaném podcastu V českém znění. ■