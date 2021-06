Zlomený nos i poraněná očnice: Herečka popsala, jak ji brutálně napadli kvůli homosexualitě

Lea DeLaria jako Big boo v Holkách za mřížemi Foto: Netflix/Courtesy Everett Collection

Herečka Lea DeLaria (63), dobře známá ze seriálu Holky za mřížemi, promluvila o incidentu, který se jí přihodil ve věku pouhých 24 let. V San Franciscu ji napadli a zbili tak, že skončila v nemocnici.

Lea se vepsala do dějin jako první otevřeně homosexuální komička v historii americké televize. Kvůli sexuální orientaci a maskulinnímu vzhledu to v životě ale nikdy neměla lehké.

„Zlomili mi nos, poranili očnici a naštípli několik žeber,“ zavzpomínala na brutální útok v rozhovoru pro Page Six.

„Slovně mě v životě napadli tolikrát, že to ani nespočítám, a trvá to dodnes. Vždycky se najde někdo, kdo mi nadává do tlustých chlapů.“

Herečka ovšem přiznává, že se ataky v posledních letech zmírnily, což přisuzuje i roli Big Boo v Holkách za mřížemi. Díky seriálu podle ní lidé přijímají lesbičky lépe.

Lea aktuálně pracuje na dokumentu The Lesbian Bar Project, který pomáhá barům pro homosexuály, jež ochromila pandemie koronaviru. ■