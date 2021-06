Všechno ve mně pláče: Přátele zasáhla zpráva o skonu Libuše Šafránkové, truchlí celý umělecký svět

Libuše Šafránková Herminapress

„Velmi mě to zasáhlo, nemám slov. Moc mě ta smutná zpráva mrzí,“ řekl Super.cz zdrcený Pavel Trávníček (70), který si se Šafránkovou zahrál ve slavné Vorlíčkově pohádce.

Zpráva zasáhla také hereččina letitého přítele a kolegu Karla Heřmánka (73).

„Libušku jsem znal ještě z Brna, když jsme byli na konzervatoři, a byla to nejpůvabnější dívčina široko daleko. Mám na ni krásné vzpomínky. S Pepou chodili k nám do Divadla Bez zábradlí a my zase do Činoherního klubu, tak jsme se vídali. Taky jsme spolu točili. Měli jsme ji všichni rádi, bylo to sluníčko,“ řekl Super.cz Heřmánek.

Také Dagmar Havlová (68) Šafránkovou znala od studentských let. „Byly jsme spolužačky, přítelkyně. Bydlela jsem u ní v Praze. Naposledy byla u mě ve Vizi veselá, rozkošná, smějící se. Nedokážu říct nic víc, nezlobte se. Nedostávají se slova, když všechno ve mně pláče,“ uvedla Havlová.

Jediná herečka, která může hrát Štěstí

Vzpomínku připojil také režisér Zdeněk Zelenka, s nímž Šafránková natočila několik filmů.

„V roce 1992 jsme točili prvně komedii Královský život otroka. Byl to celovečerní televizní film, kde hrála s Ladislavem Mrkvičkou postavu Kasandry. Měla hrát zlou a protivnou potvoru. A když jsem s Libuškou mluvil, tak jsem si říkal, že to musím přepsat, že to nemůže hrát. Byla sluníčko a úplně se jí příčilo to hrát, musel jsem kvůli ní přepsat roli, aby nemusela hrát zápornou a negativní postavu. To byla naše první spolupráce,“ vyprávěl.

„Pak jsem dělal Nesmrtelnou tetu, a tak jsem si vzpomněl, že jediná herečka, která může hrát Štěstí, je Libuška. A pak jsem s Libuškou a jejím manželem Josefem Abrhámem točil Kouzla králů, kde spolu hráli manžele. Bylo to moc příjemné natáčení. Na Libušku budu mít vždycky vzpomínku jako na jeden velký úsměv a na pohodu, kterou vyzařovala. Byla vždy skvěle naladěná,“ dodal Zelenka. ■