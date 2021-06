Johnny Depp slaví 58. narozeniny: S touto herečkou tvořili nejžhavější pár v Hollywoodu. Proč jim to nevyšlo?

Johnny Depp a Winona Ryder Profimedia.cz

Legendární Johnny Depp (58) dnes slaví narozeniny. Jeho životem prošla řada slavných žen, jedna z nich ale nade všechny vyčnívala. A nebyla to ani matka jeho dětí Vanessa Paradis, ani jeho exmanželka Amber Heard, s níž se dodnes soudí.

Ženou, která mu navždy změnila život, byla, jak tetování na jeho rameni napovídá, herečka Winona Ryder (49). S Johnnym se řadili k nejkrásnějším párům v historii Hollywoodu a v 90. letech byste nenašli víc sexy hvězdnou dvojici. Byli do sebe bláznivě zamilovaní a chtěli se vzít, na svatbu ale nikdy nedošlo.

Byla to ovšem romance jako z filmového plátna. Poprvé se potkali na premiéře hereččina filmu Great Balls of Fire! v roce 1989. Podle obou to byla láska na první pohled.

Od té doby byli prakticky nerozluční. Ryder se netají tím, že byl Depp její první velkou láskou, prvním mužem, kterého políbila a s nímž měla vztah, jejím prvním snoubencem, ale také prvním milencem. V Hollywoodu dvojici přímo zbožňovali, a když se někde objevili, okamžitě byli středem pozornosti.

Nikoho nepřekvapilo, když ji herec po několika měsících randění požádal o ruku. Na rameno si nechal vytetovat „Winona navždy“ a nikdo nepochyboval, že jim láska skutečně vydrží věčně.

To se ale nestalo. Když se o čtyři roky později rozešli, oba to velmi poznamenalo. Režisér Tim Burton, který s párem točil Střihorukého Edwarda, uvedl, že Johnny už nikdy nebyl ten samý člověk. Plakal při natáčení filmů a prohlašoval, že si Winona vzala kus jeho duše.

A Ryder na tom nebyla o nic lépe. Propadla depresím a žal upíjela v alkoholu. Užívala prášky na spaní a jednou usnula s cigaretou a probudila se obklopená plameny. Naštěstí se jí nic nestalo.

Za jejich rozchodem stál dle Deppových slov tlak médií a pozornost v podstatě celého světa. Dodnes však jeden o druhém mluví výhradně v superlativech. Winona se neváhala zastat Johnnyho, když jej herečka Amber Heard obvinila z napadení a domácího násilí, a má pro něj jen slova obdivu. ■