Bude se vám tajit dech: Někdejší tanečnice StarDance pózovala na sexy fotkách

Martina Marková Foto: archiv M. Markové

V posledních letech propadla především fitness, a díky tomu se pyšní neskutečně vyrýsovanou figurou. Tou se nyní sexy blondýnka pochlubila. Nafotila sérii odvážných snímků, ze kterých lze jen těžko spustit oči.

„Fotilo se v bytě, ze kterého jsme se stěhovali a vzniklo tam nové studio. Za objektivem stál můj přítel a bylo to skvělé. Patří to k mé práci a moc mě to baví,“ svěřila se Super.cz Martina, která se z fleku může vedle tanečnice a fitness trenérky titulovat jako modelka. ■