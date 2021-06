Tomáš Horna promluvil o milionových dluzích, léčebně i rozchodu s Monikou Absolonovou

Tomáš Horna a Monika Absolonová. Zpěvačka začátkem května oznámila rozchod. Herminapress

„Dokud studánka nevyschla, neznal jsem hodnotu peněz,“ píše Horna na webu projektu Bez frází v textu s názvem Na dluh o nerozvážnosti ve finančních záležitostech. V nejlepších dobách své hokejové kariéry vydělával i 250 tisíc měsíčně.

Do problémů se měl dostat poté, co kamarádovi podepsal půjčku na 700 tisíc korun. Smlouvu nečetl a nestaral se o to, odkud si půjčuje. „Vůbec jsem netušil, že existuje někdo, komu se říká lichvář. A už vůbec bych nepředpokládal, že za rok zjistím, že ten spoluhráč nic neplatí, takže jeho dluh jde za mnou,“ uvedl.

Následoval drsný pád: kvůli rozhazovačnému životnímu stylu neměl z čeho splácet půjčku a hlavně úroky, které rostly raketovou rychlostí. A tak je lepil dalšími půjčkami a uvízl v začarovaném kruhu. Ze 700 tisíc se postupně stalo několik milionů.

Finanční problémy ho postupem času dostaly na dno, i to psychické, Horna se zhroutil a na několik dní skončil v blázinci, jak uvedl.

Expartnerce Monice prý řekl, že má finanční potíže, část peněz za něj zpěvačka dokonce zaplatila, ale ani zdaleka se nepodělil o celou pravdu. Chtěl ji prý chránit.

Dnes má dle svých slov velkou část dluhů splacenou a to nejhorší za sebou. „I když náš vztah s Monikou skončil, máme spolu dva krásné kluky. Z předchozího manželství mám i zrovna tak krásnou dceru. Oni tři jsou to, pro co žiju,“ dodal. ■