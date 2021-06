Tanečnice Lucie Hunčárová promluvila o svatbě i StarDance. Proč ji letos neuvidíme na televizním parketu?

Lucie Hunčárová Michaela Feuereislová

Seznámila je bývalá tenistka Klára Koukalová, a tak se přímo nabízelo, aby šla Lucii na svatbě za svědka. Protože ale Koukalová čeká s moderátorem Petrem Suchoňem miminko a v létě porodí, nakonec jí za svědka nepůjde.

„Klára už bude na svatbě s dvouměsíčním miminkem, oba s Petrem dorazí a těší se. O Kláře jsem přemýšlela jako o své svědkyni, ale vzhledem k tomu, že svědkyně toho před svatbou hodně zařizuje a Klárka bude mít trošku jiné starosti, tak nakonec přijde jen jako host,“ řekla Super.cz Hunčárová, jež má na svatbu a její přípravy hodně času i proto, že letos netančí ve StarDance.

Do letošního ročníku jí totiž pozvánka nepřišla. „Napadlo mě, že by nabídka ze StarDance přijít mohla, protože jsem byla dlouho součástí tohoto projektu, měla jsem to v hlavě, ale stejně bych na 80 procent řekla, že ne, protože si myslím, že už je to za mnou. Nejprve jsem si myslela, že jsem na to stará, když jsem tam viděla tančit Natálku Otáhalovou, krásnou dvacítku, ale zjistila jsem, že letos tam jsou i holky se dvěma dětmi. Myslela jsem, že osloví jen mladší tanečníky, což ale samozřejmě neznamená, že my jsme v 35 letech na odpis,“ smála se Hunčárová.

Ta dobře vychází i se svým bývalým přítelem Janem Onderem, jemuž pošle i pozvánku na svou svatbu. Onder už letos nemá na starosti choreografii StarDance, a tak už ani Hunčárová novou řadu neplánuje sledovat pravidelně. „Jak už to prostě nedělá Honza, tak to jde spíš mimo mě. Podívám se, asi bych se chtěla jít podívat i na živý přenos, ale už je to za mnou a moc to neprožívám. Život ve StarDance byl ale nádherný, jsem za to ráda,“ dodala Hunčárová, jež nadále vede taneční kurzy, ač si stejně jako její kolegové z branže kvůli koronavirovým restrikcím sáhla na dno.

„Víceméně jsem od října stála, nějaké kurzy teď mám, ale je to jen třetina toho, co dříve. Většina se rozjede až v září,“ doufá Hunčárová, která by u své taneční profese chtěla nadále zůstat a věří, že už pandemie její plány nezhatí. ■