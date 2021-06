Další hollywoodská hvězda natáčí v Praze: Slavný herec zaskočil české basketbalistky

Hvězda snímků jako 50x a stále poprvé, Machři, Klik - život na dálkové ovládání, Trestná lavice či Zkus mě rozesmát v Česku natáčí snímek Kosmonaut, v němž ztvární hlavního hrdinu Jakuba Procházku.

Film vypráví příběh, který vychází ze stejnojmenné knihy českého spisovatele Jaroslava Kalfaře. Ženským protějškem mu kupodivu nebude Drew Barrymore ani Jennifer Aniston, které se s ním na plátně ukázaly už několikrát, ale Carey Mulligan, kterou si můžete pamatovat z filmu Velký Gatsby s Leonardem DiCapriem.

Hollywoodského herce potkala přítelkyně youtubera Jaroslava Honzíka, který snímek hollywoodské hvězdy zveřejnil na Twitteru.

Wtf my gf send me picture if she can park on one spot and in the corner she took photo of ADAM SANDLER in Prague wtf!!!what are the odds!!! pic.twitter.com/FeVFB7VlYG