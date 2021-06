Poprvé po lockdownu na pódiu: Absolonová zabodovala hudbou i sexy průhlednými šaty. Mrkněte na tu figuru!

Monika Absolonová Foto: Super.cz/Jitka Králíková

„Moc si přeju, aby už se situace nezměnila a my všichni mohli dělat to, co umíme a milujeme. A lidi byli neuvěřitelní. Jsem vděčná,“ dodala zpěvačka na konto svých fanoušků.

Ti ji zahrnuli slovy díků a podpory, ale také lichotkami. Monika v posledních týdnech výrazně zhubla a na pódium vstoupila v černých šatech s průhlednou sukní, což její fanoušci nenechali bez odezvy. „Jedinečný zpěv, sexy outfit a super kapela,“ vzkazovali.

S hubnutím chce Monika pokračovat i dál. „Deset kilo dole ještě není, ale skoro. Ještě sedm bych zhubnout chtěla, abych vypadala jako dřív. Pro můj pocit to bude hrozně fajn. Je to porozchodová dieta. Já to takhle ale mám vždycky. Rozchody na váhu fungují skvěle,“ svěřila Monika v květnu krátce poté, co oznámila rozchod s otcem svých dvou synů Tomášem Hornou. ■