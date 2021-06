Dykovi po letech zpátky na jevišti: Byla to pro ně nejnáročnější práce v životě

Kde se s nimi setkáte v létě? Super.cz

Jsou to více než dva roky, co Tatiana (42) a Vojta (35) Dykovi odehráli derniéru divadelního představení Bláznivý Petříček, díky kterému se před lety dali dohromady i jako životní partneři. Nyní se na jeviště vrací. Na letní scéně divadla Ungelt spolu budou hrát v komedii Slepice na zádech.

Vedení divadla vyhledávané herečce nabízelo původně charakterní role. Ona ale toužila po komedii. „Dostala jsem více nabídek her. Většina byla ale vážná a dramatická. Když jsem si ale představila, že se to bude hrát v létě, tak jsem si uvědomila, že se lidé budou chtít bavit a já taky. Proto jsem souhlasila s tímto výběrem. Moc se těším na to, že spolu zažijeme letní večer, kdy se lidé budou smát,“ říká Táňa.

Herečka Super.cz prozradila, že nebylo úplně snadné v době koronavirové pandemie zkoušet humorné dílo. „Zkoušeli jsem to v únoru a březnu, kdy člověk nevěděl, jestli je ráno, nebo už večer. Navíc za té situace nebylo snadné ze sebe něco vydolovat. Přemýšleli jsem teoreticky, co by mohlo zafungovat,“ říká Tatiana a jedním dechem dodává: „Jelikož je to lehký žánr, tak to bylo jedno z nejtěžších zkoušení, co jsem zažila," dodala. ■