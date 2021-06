Oscarová Halle Berry (54) se předvedla fanouškům v bikinách: Hlavní roli hrály její svalnaté nohy

Halle Berry Profimedia.cz

V poslední době dává hojně na odiv také lásku k muzikantovi Vanu Huntovi, kterého nedávno vyvedla i poprvé na červený koberec.

Na sociálních sítích je poměrně aktivní, sama přiznává, že ji sdílení soukromí s fanoušky baví, i když to má i své stinné stránky.

„Jedna z věcí, která na sociálních sítích nesnáším, je negativita. Trolly bych občas fakt plácla za to, co dělají lidem. Ničí to mladé. Přála bych si, aby lidé prostě mlčeli, pokud nemohou říct nic pěkného. A pokud se vám někdo nelíbí, proč ho sledujete?“ uvedla v rozhovoru pro Essence.

A jistě ví, o čem mluví. Ani jí se hateři bohužel nevyhýbají. Halle si s nimi ale většinou hravě poradí. ■