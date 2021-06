Tři týdny po domácím porodu už je manželka miliardáře Karla Janečka v kondici: Podívejte se, jak jí to sluší

Lilia Khousnoutdinová Super.cz

Jsou to tři týdny, co porodila třetí dítě a už je opět v kondici, aby začala s focením nového projektu Jsem žena, jsem kněžka. Partnerka miliardáře Karla Janečka (47), ověnčená mnoha vysokoškolskými tituly a právě i vysvěcená kněžka Lilia Khousnoutdinová (32) s dalšími inspirativními ženami obydlely mlýn na Kutnohorsku, kde snímky vznikají.

"Neměla jsem úplně přesně spočítaný termín, takže jsem doufala, že už budu mít od porodu déle. Nicméně posunout to nešlo, tak jsme takový poporodní tým. Bez podpory a hlídání dětí by to samozřejmě nešlo," řekla Super.cz Lilia a dodala, že slovo kněžka pro projekt, který podpoří hned tři nadace - Slunce, Debra a Propolis, zvolila schválně.

"Vyvolává hodně emocí, což jsem zjistila od té doby, co je se mnou asociováno. Nicméně jde o ženy velmi různorodé, které měly roli v oblasti víry, náboženství, církve nebo jiné formy spirituality. Bavíme se o klasických svatých, porodních bábách či bylinkářkách, ale i kontroverznějších figurách, ženách souzených inkvizicí či o válečnici," vysvětlila s tím, že sama ztvárňuje Alexandru David Neal, první západní ženu vysvěcenou na ženu - lámu, která se setkala i s dalajlámou.

S Lilií jsme si povídali dlouho, podrobnosti můžete zjistit v našem videu. Dostali jsme se ovšem i na trochu kontroverzní domácí porody anebo téma, kdy se na sociálních sítích řešilo využití placenty. Může se mj. i jíst rozmixovaná třeba ve smoothie.

"Porod jsem měla snadný a zdravý, probíhal naprosto bez komplikací. Zvolila jsem pro nás ideální prostředí i podporu porodní asistenky. Byl to také už můj třetí porod, například u prvorodiček je tam víc procent nutností převozu do lékařského zařízení," míní Lilia, která tak sama při svém prvním porodu v Anglii skončila.

A jak to má tedy s placentou? "Já jen popisovala možnosti. Že si ji já sama budu mixovat se smoothie, jsem vůbec neřekla. Některé ty možnosti jsou pro hodně lidí kontroverzní. Řekla bych, že primárně je hodně populární zpracování do kapslí. Za mne je ideální, že se placenta nějak uctí, takže mám ve zvyku pro děti vysázet placentové stromy na památku. Placenta se u nás nejí, už vzhledem k tomu, že jsem vegetariánka, jsem od toho ještě o krok dál," uzavřela. ■