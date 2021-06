Mezi Instagramem a realitou bývá propastný rozdíl: Influencerka ukazuje, jak při pózování schovat celulitidu

Ilustrační foto Profimedia.cz

Se sledujícími sdílí, jak na snímcích schovat celulitidu a vytvořit iluzi vypracovaných svalů. Jejích fotek ale často zneužívají kosmetické firmy, které je používají v kampaních jako fotografie před a po použití jejich produktů.

Instagram vs. realita

„Děje se to už půl roku, naposledy před pár týdny jedna italská značka ukradla mé fotky, aby promovala krém na celulitidu,“ sdělila Daily Mailu.

„Jsem žena, která mluví o sebelásce a pozitivním vnímání těla, takže je to pro mě frustrující,“ uvedla s tím, že uvažovala, že podnikne právní kroky, ale zároveň přiznala, že když právníci přijdou na to, kdo je v čele takových firem, většinou to vzdají.

Stejné tělo, jiná póza

„Snažím se tedy vzdělávat lidi a varovat je, aby se před takovými značkami měli na pozoru,“ dodala.

Danae se nestydí za svou celulitidu a strie, ale umí také zapózovat tak, aby žádné nedostatky na jejím těle nebyly znát. Fanynkám ukazuje, jak na to, ale zároveň upozorňuje, že většina influencerek nemá dokonalou figuru, a nabádá je, aby se přijímaly takové, jaké jsou. ■