Hlavního hrdinu právnické komedie neměl hrát Kopecký: Jeho slavný kolega už se učil text, nakonec ostrouhal

Miloš Kopecký, Zdenka Procházková a Marie Rosůlková ve filmu Jak napálit advokáta Foto: Copyright Státního fondu kinematografie, Jak napálit advokáta, Vladimír Čech, 1980

Podvody na všechny způsoby? Na co malý český člověk nepřijde. V každém případě je třeba mít dobrého advokáta… Miloš Kopecký se rok po zdařilé tragikomedii Causa králík (1979), kde hrál advokáta Lukáška, objevil v další roli z právnického prostředí – tentokrát v oddechovém snímku Jak napálit advokáta.

V té hrál svědomitého JUDr. Hořice, který je specialistou na motoristické spory. Jako advokát se své praxi se setkává s nejrůznějšími podvody a podvodníky, a proto se musí někdy i pustit do výslechů a detektivního pátrání. Odhalit lumpárnu není totiž vždycky jednoduché.

Příběhy z českých silnic

Námět k filmu napsal známý český advokát Karel Friml, který se řadu let podílel na oblíbeném a sledovaném TV pořadu Auto-Moto-Revue, který se věnoval i nejrůznějším silničním nehodám: „Pak za mnou přišli, že chtějí nějaké povídky ze silnic. Jeden nosný příběh a pak ještě k tomu něco okolo. Dneska bych to napsal už jinak,“ uvedl Friml loni pro Advokátní deník.

Detektivky s kapitánem Tůmou

Film Jak napálit advokáta je posledním titulem ve filmografii zkušeného režiséra Vladimíra Čecha. Velkou oblibu získaly především jeho detektivní filmy s hlavními hrdiny kapitánem Tůmou v podání Karla Högera a poručíkem Líbalem (Josef Bek). Čech tuto sérii zahájil v roce 1959 snímkem 105% alibi, poté následoval snímek Kde alibi nestačí (1961) a v roce 1965 přišlo na svět volné pokračování Alibi na vodě.

Tento režisér natočil v roce 1980 ještě střihový film s dotáčkami V hlavní roli Oldřich Nový, ve kterém připomněl nejlepší filmové role tohoto populárního umělce.

Skopeček ostrouhal

Hlavního hrdinu komedie Jak napálit advokáta máme spojenou s Milošem Kopeckým. Možná vás proto překvapí, že advokáta Hořice měl původně ztvárnit úplně jiný herec, konkrétně Jan Skopeček. Ten se mezitím doma poctivě učil scénář, zkoušel si také kostým, ale pak se tvůrci na delší čas odmlčeli – a herec už věděl své. Filmaři si prostě vybrali někoho jiného. Skopeček to prý nijak neprožíval, podobnou situaci zažil i u filmu Ať žijí duchové! (1977), kde ho v tichosti nahradil Jiří Sovák.

Kopeckému se do natáčení nechtělo

Je ale třeba říct, že Kopeckého advokát Lukášek byl v Cause králík naprosto nepřekonatelný. A právě proto ho režisér Čech oslovil. Sám herec ale z nabídky moc nadšený nebyl: „Hrát dvě takto podobné role v tak krátkém úseku po sobě, to není ideální načasování. Pana režiséra jsem na to upozorňoval, ale nedal si říct. A jak je všeobecně známo, panu režisérovi se vzdorovat nedá. Ten má vždycky pravdu,“ uvedl Kopecký v jednom rozhovoru.

Právě kvůli Kopeckému si spousta lidí dodnes myslí, že Jak napálit advokáta je pokračováním Causy králík. Tu ale natočil režisér Jaromil Jireš. Některé diváky možná zmátlo i to, že v obou filmech si zahrál Oldřich Velen – pokaždé ale jinou roli. V jednom byl vedoucím autopůjčovny, ve druhém komplic.

Ve filmu, který 8. června vysílá Televize Seznam, se můžete těšit i na další výborné herce, mj. Marii Rosůlkovou, která ztvárnila Hořicovu matku, a dále na Josefa Větrovce, Luďka Munzara, Josefa Beka či Svatopluka Beneše. Film se natáčel mj. v Dubenci, v Sedlčanech a v Praze. ■