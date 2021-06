Astroložka sestavila horoskop malé Lilibet. Mají se Harry a Meghan obávat o její budoucnost?

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu Profimedia.cz

Malé Lilibet jsou sotva čtyři dny, ale už nyní lze podle astrologů z hvězd vyčíst, co z ní vyroste za člověka. Astroložka Francesca Oddie sídlící v Británii použila místo, čas a datum jejího narození a sestavila z nich Lilibet horoskop.

Dle něj bude mít dcera vévody (36) a vévodkyně (39) se Sussexu silnou vůli, schopnost číst mezi řádky a odhodlání dosáhnout svých cílů. Což prakticky znamená, že pokud si postaví hlavu, dosáhne čehokoliv.

Podle astroložky je také pravděpodobné, že bude stydlivá, citlivá a velmi vnímavá ke svému okolí. S věkem by však stud měl ubývat a Lilibet by mohla být před kamerou jako doma. Měla by být okouzlující, a dost pravděpodobné je u ní například hudební nadání nebo záliba v poezii.

Může se setkávat s nepochopením, ovšem planety jí daly do vínku především roli léčitelky. Podle Oddie by to mohla být právě ona, kdo usmíří znesvářenou královskou rodinu s Harrym a Meghan.

S tím souvisí také orientovanost na rodinu, vůči níž má být ochranitelská, ale zároveň odhodlaná převzít otěže a postavit se do vůdčí role. Astroložka jí přisuzuje roli rodinného „anděla strážného“.

Kromě výjimečné krásy jí byla nadělena také silná osobnost nebo ochota pomáhat. A úspěšná by měla být i v podnikání. Pokud se tedy hvězdy nemýlí, čeká Lilibet Dianu zářná budoucnost. ■